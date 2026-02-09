Una scena indegna si presenta nell’area verde di Sterpeto, dove sono stati lasciati rifiuti e carcasse di animali. Cinque capre sono state abbandonate: una si trova ancora in mezzo alla radura, le altre quattro sono racchiuse in sacchi di plastica, ormai in avanzato stato di decomposizione. La presenza di questi resti aumenta il senso di degrado e fa salire la preoccupazione tra i residenti. La situazione mette in evidenza la mancanza di rispetto per l’ambiente e la necessità di interventi immediati.

Ancora rifiuti abbandonati, ma non solo. Già, perché l’incivile di turno ha lasciato nel verde le carcasse di cinque capre, una in mezzo alla radura, le altre quattro meticolosamente collocate in altrettanti sacchi di plastica e in stato di putrefazione. Ieri un nuovo sopralluogo ha portato al rinvenimento di altri sacchi con i resti di cuccioli di maiali e di altre capre. A segnalare l’episodio Alex Trabalza, anima del “ Movimento dello sconforto generale “, in prima linea sui temi dell’ ambiente e dei rifiuti. Il ritrovamento dei poveri animali è avvenuto a Sterpeto, poco dopo il cimitero di Petrignano, in direzione San Gregorio, dove scorre un fossato che si unisce al Chiascio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carcasse e rifiuti abbandonati. Uno scempio ambientale nell’area verde di Sterpeto

