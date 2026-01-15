Benedetti e Palomba due nuovi direttori nominati da Asl 5

Asl 5 ha annunciato la nomina della dottoressa Luana Benedetti come nuovo direttore di Neurologia e del dottor Michele Palomba come direttore di Ortopedia e Traumatologia. Le nomine, ufficializzate il 15 gennaio 2026, rafforzano la struttura sanitaria locale con professionisti qualificati e consolidano l’impegno dell’azienda nel miglioramento dei servizi. Le figure di Benedetti e Palomba assumeranno ufficialmente i loro ruoli nelle prossime settimane.

La Spezia, 15 gennaio 2026 - Asl 5 ha nominato la dottoressa Luana Benedetti, direttore di Neurologia e il dottor Michele Palomba direttore di Ortopedia e Traumatologia. La dottoressa Benedetti si è laureata in Medicina e Chirurgia e successivamente specializzata in Neurologia all'Università degli Studi di Genova, dove nel 2008 ha conseguito anche il titolo di Dottore di Ricerca in Neuroscienze. Dal 2005 al 2015 ha prestato attività specialistica in corsia, Stroke Unit, guardie di Pronto soccorso e ambulatorio neuromuscolare alla Asl 5 nella U.O. di Neurologia dell'Ospedale Sant'Andrea di Spezia, prima da libero professionista, poi da Dirigente medico a tempo determinato ed, infine, a tempo indeterminato.

