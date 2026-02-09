Clamorosa decisione dei giornalisti Rai Sport contro Petrecca dopo la cerimonia olimpica | Peggior figura di sempre

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I giornalisti di Rai Sport annunciano una protesta dura contro il direttore Petrecca. Dopo la cerimonia di apertura dei giochi olimpici, considerata imbarazzante, i giornalisti criticano duramente la sua scelta di improvvisarsi telecronista. La decisione è arrivata subito dopo l’evento, e ora si aspettano risposte chiare dalla direzione.

Dopo l'imbarazzante cerimonia di apertura dei giochi, i giornalisti di RaiSport annunciano una protesta contro il direttore Petrecca, improvvisatosi telecronista. Annunciato lo sciopero e una scelta molto forte nel pieno dell'evento sportivo dell'anno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su RaiSport Petrecca

Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme, «sciopero dopo la fine delle Olimpiadi»

I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi.

I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore Petrecca

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di incrociare le braccia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su RaiSport Petrecca

Argomenti discussi: Ci vediamo in tribunale, Del Debbio furioso a Dritto e Rovescio. Cosa è successo; Nuova clamorosa offerta per Lookman! Accordo con l'Atalanta, ma servono garanzie bancarie; Al-Nassr, Cristiano Ronaldo salterà anche la prossima partita contro l'Al-Ittihad: cosa sta succedendo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.