Clamorosa decisione dei giornalisti Rai Sport contro Petrecca dopo la cerimonia olimpica | Peggior figura di sempre

I giornalisti di Rai Sport annunciano una protesta dura contro il direttore Petrecca. Dopo la cerimonia di apertura dei giochi olimpici, considerata imbarazzante, i giornalisti criticano duramente la sua scelta di improvvisarsi telecronista. La decisione è arrivata subito dopo l’evento, e ora si aspettano risposte chiare dalla direzione.

I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi.

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di incrociare le braccia.

Le polemiche sulla telecronaca sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina e sul ruolo del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca continuano a risuonare dentro e fuori Viale Mazzini. A intervenire è Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 stelle e president

Stop alle conduzioni di Paolo Petrecca: il direttore di Rai Sport non chiuderà le Olimpiadi