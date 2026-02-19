Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato questa mattina un ex carabiniere di 102 anni, il papà di Bonelli, che ha servito l’Italia durante la guerra. La visita è nata da una lettera ricevuta dallo stesso signore, che desiderava condividere un momento speciale con il ministro. L’anziano, noto per aver partecipato a importanti operazioni, ha raccontato alcuni episodi della sua lunga carriera militare. Crosetto ha lasciato che il sapore del caffè si mescolasse alle sue storie di vita e di servizio.

(Adnkronos) – ”Ho ricevuto la lettera di un signore che mi ha scritto che oggi avrebbe compiuto 102 anni, che era un ex carabiniere e che avrebbe avuto piacere di prendere il caffè stamattina col ministro della Difesa. E quindi oggi ho preso la macchina e alle 8.10 ero a casa sua a prendere il caffè con lui ad Acilia, vicino Roma. Il signore è il papà di Angelo Bonelli, e per questo ho dovuto chiedere permesso ad Angelo prima di raccontarlo, ma c’era anche lui e la cosa mi ha riempito di piacere.”. A raccontarlo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, avvicinato dai giornlisti in Transatlantico, a Montecitorio dopo il question time. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crosetto e il caffè con il papà di Bonelli: “Ex combattente di 102 anni che ha fatto la storia d’Italia”

Crosetto, un caffè con il papà di Bonelli: “Ex carabiniere che ha fatto la storia d’Italia”Crosetto ha incontrato un ex carabiniere che compie 102 anni, causa di un messaggio ricevuto.

Crosetto-Bonelli, scoppia la pace per i 102 anni di papà Luigi: «Così ha scritto la storia d’Italia»Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato questa mattina Luigi Bonelli, padre di Angelo Bonelli, in occasione del suo 102° compleanno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.