Crosetto e il caffè con il papà di Bonelli | Ex combattente di 102 anni che ha fatto la storia d’Italia

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato questa mattina un ex carabiniere di 102 anni, il papà di Bonelli, che ha servito l’Italia durante la guerra. La visita è nata da una lettera ricevuta dallo stesso signore, che desiderava condividere un momento speciale con il ministro. L’anziano, noto per aver partecipato a importanti operazioni, ha raccontato alcuni episodi della sua lunga carriera militare. Crosetto ha lasciato che il sapore del caffè si mescolasse alle sue storie di vita e di servizio.
(Adnkronos) – ”Ho ricevuto la lettera di un signore che mi ha scritto che oggi avrebbe compiuto 102 anni, che era un ex carabiniere e che avrebbe avuto piacere di prendere il caffè stamattina col ministro della Difesa. E quindi oggi ho preso la macchina e alle 8.10 ero a casa sua a prendere il caffè con lui ad Acilia, vicino Roma. Il signore è il papà di Angelo Bonelli, e per questo ho dovuto chiedere permesso ad Angelo prima di raccontarlo, ma c’era anche lui e la cosa mi ha riempito di piacere.”. A raccontarlo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, avvicinato dai giornlisti in Transatlantico, a Montecitorio dopo il question time. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
