Crosetto-Bonelli scoppia la pace per i 102 anni di papà Luigi | Così ha scritto la storia d’Italia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato questa mattina Luigi Bonelli, padre di Angelo Bonelli, in occasione del suo 102° compleanno. La visita è avvenuta dopo che Crosetto ha scoperto che Bonelli, ex appuntato dei carabinieri, ha partecipato a momenti importanti della storia italiana. La festa ha visto la presenza di familiari e amici, che hanno condiviso un momento di gioia con il festeggiato. La chiamata tra le generazioni ha riempito di calore quella giornata speciale.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto visita questa mattina a Luigi Bonelli, padre del leader di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli ed ex appuntato dei carabinieri. L'occasione per festeggiare insieme i 102 anni del veterano della Seconda guerra mondiale. La visita, avvenuta ad Acilia poco dopo le 8 del mattino, è nata da un desiderio espresso proprio dall'anziano Luigi Bonelli, che aveva scritto al ministro chiedendo di poter prendere un caffè insieme. Un momento di rara concordia politica tra Crosetto e Bonelli per onorare il compleanno del padre. «Un uomo che ha scritto la storia d'Italia con lealtà e dignità », lo ha onorato il ministro della Difesa.