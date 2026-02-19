Crolla il palo del semaforo a un incrocio di viale Famagosta | auto sfiorate non ci sono feriti

Il palo del semaforo si è abbattuto questa mattina in viale Famagosta a Milano, causando il rischio di incidenti. Il crollo ha fatto sfiorare alcune auto che transitavano in quel momento, ma nessuno si è fatto male. La polizia e i tecnici sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del cedimento. Il traffico nella zona è rallentato per alcune ore, mentre si aspetta la riparazione del semaforo. La causa resta ancora da chiarire.

Milano, 19 febbraio 2026 – Una palina semaforica, i lunghi e alti bracci che tengono sollevati i semafori in mezzo agli incroci, è crollata stamani in via Cermenate, nella zona sud di Milano. Nessuno è rimasto ferito. Tutto è avvenuto all’improvviso. L'impianto è crollato senza colpire nessun veicolo nonostante l'orario, le 8 del mattino, sia uno dei più trafficati, e il luogo, viale Giovanni da Cermenate all'angolo con via Volvinio, sia un'arteria di scorrimento importante nel quadrante sud della città, che collega le direttrici di via Ripamonti e viale Famagosta. Sul posto, per stabilire l'accaduto e mettere in sicurezza l’area – inevitabili, considerata l’ora di punta, le conseguenze sul traffico, la Polizia locale e i tecnici del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

