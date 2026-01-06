Nella notte, all'incrocio tra viale Lazio e via Empedocle Restivo, si è verificato un incidente coinvolgendo una gazzella dei carabinieri e un'auto. L'impatto ha causato il ferimento di tre persone. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause dell'incidente.

Scontro con tre feriti fra una gazzella dei carabinieri e un'auto. Un incidente si è verificato la scorsa notte all'incrocio tra viale Lazio e via Empedocle Restivo. Coinvolte un'Alfa Giulia con la livrea dell'Arma e una Bmw Z4 guidata da un ragazzo di 28 anni. Sia i militari che il giovane. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Incidente in viale Lazio, scontro all'incrocio tra una gazzella dei carabinieri e un'auto: tre feriti

