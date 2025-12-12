Vecchia sede in vendita terreno gratis dal Comune | vi svelo il progetto per la nuova Croce Bianca
La Croce Bianca di Arezzo si prepara a trasferirsi dalla sua storica sede, ora in vendita, a una nuovissima struttura fuori dal centro città. Il Comune offre un terreno gratuito per il progetto, che prevede un moderno centro sanitario e di assistenza, segnando un importante passo avanti per i servizi dell’associazione e la comunità locale.
La storica sede della Croce Bianca di Arezzo è destinata a cambiare. La nuova struttura sarà fuori dal centro, vicina all'area sanitaria e completamente nuova. L'iter ha avuto compimento nel corso degli ultimi mesi quando il Comune di Arezzo ha dato il suo sigillo all'utilizzo di un'area di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
