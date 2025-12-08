Investire sul futuro di Podenzano | la Croce rossa lancia la raccolta fondi per la nuova sede e sala polivalente

La Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Podenzano avvia una campagna di raccolta fondi per riqualificare un ex-immobile commerciale abbandonato da oltre 25 anni. L’obiettivo è creare una nuova sede e una sala polivalente, contribuendo allo sviluppo e al supporto della comunità locale. Un progetto che mira a investire sul futuro di Podenzano.

Parte ufficialmente in questo mese di dicembre la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Podenzano per la riqualificazione di un ex-immobile commerciale, inutilizzato da oltre 25 anni, che rinascerà come la nuova sede dell’Unità Territoriale e come un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

