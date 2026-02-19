Il debutto di Cristian Calabrese con il suo nuovo spettacolo “E loro lo sanno” avviene il 27 febbraio 2026 a Brescia. L’ex comico e regista, noto per la sua satira tagliente, porta in scena un testo che mette sotto i riflettori le ipocrisie del sistema. Calabrese utilizza l’umorismo per affrontare temi scottanti e provocatori, attirando un vasto pubblico online con oltre 3,7 milioni di visualizzazioni mensili. Lo spettacolo promette di sfidare le convinzioni e rompere schemi consolidati.

Venerdì 27 febbraio 2026 debutterà a Brescia il nuovo spettacolo satirico e provocatorio (da Perfect Day Artist Management) che smaschera le ipocrisie del sistema dell’ex comico e regista Cristian Calabrese, voce fuori dal coro con oltre 3,7 milioni di visualizzazioni mensili. Biglietti disponibili su Ticketone. Cristian Calabrese arriva a teatro con il suo nuovo spettacolo live, “E Loro Lo Sanno”, un’opera cruda e provocatoria vietata ai minori di 18 anni. Lontano dal “politicamente corretto”, Calabrese analizza la società di oggi trasformando il disagio in satira e usando la provocazione per far riflettere il pubblico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cristian Calabrese dal 27 febbraio 2026 in teatro con “E loro lo sanno”

