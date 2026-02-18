Debutta Costellazioni di Nick Payne dal 27 febbraio al 7 marzo al Teatro Abarico a Roma

Il debutto di “Costellazioni” di Nick Payne al Teatro Abarico di Roma nasce dalla volontà di portare in scena un testo originale e coinvolgente. La rappresentazione, in scena dal 27 febbraio al 7 marzo, vede Chiara Caporali e Carlo Farconetti interpretare due personaggi in un dialogo che esplora le scelte e le possibilità di vita. La regia di Alessia Tona guida gli attori attraverso scene che alternano momenti di intimità e tensione. La produzione italiana rende accessibile un’opera che ha già conquistato il pubblico internazionale.

COSTELLAZIONI di Nick Payne REGIA DI ALESSIA TONA CON CHIARA CAPORALI E CARLO FARCONETTI VERSIONE ITALIANA A. FERRARO, M. MASIELLO, G. NOVEMBRINI, A. PELLEGRINO ASSISTENTE ALLA REGIA ELEONORA LIPUMA ASSISTENTE DI COMPAGNIA AGNESE BREDA FONICA E LUCI MARCO BERTONI SCENE NIKE TEATRO COSTUMI MARIA SOLE GERBINO COMUNICAZIONE VISIVA ROSSELLA LUPO PRODOTTO NIKE TEATRO 27- 28 FEBBRAIO ore 21:00 01-08 MARZO ore 19:00 06- 07 MARZO ORE 21:00 TEATRO ABARICO- ROMA Debutta in prima assoluta dal 27 febbraio al 7 marzo al Teatro Abarico di Roma COSTELLAZIONI di Nick Pane con la regia di Alessia Tona.