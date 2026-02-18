Debutta Costellazioni di Nick Payne dal 27 febbraio al 7 marzo al Teatro Abarico a Roma

Il debutto di “Costellazioni” di Nick Payne al Teatro Abarico di Roma nasce dalla volontà di portare in scena un testo originale e coinvolgente. La rappresentazione, in scena dal 27 febbraio al 7 marzo, vede Chiara Caporali e Carlo Farconetti interpretare due personaggi in un dialogo che esplora le scelte e le possibilità di vita. La regia di Alessia Tona guida gli attori attraverso scene che alternano momenti di intimità e tensione. La produzione italiana rende accessibile un’opera che ha già conquistato il pubblico internazionale.

COSTELLAZIONI di Nick Payne REGIA  DI ALESSIA TONA CON  CHIARA CAPORALI E   CARLO FARCONETTI VERSIONE ITALIANA  A. FERRARO, M. MASIELLO, G. NOVEMBRINI, A. PELLEGRINO ASSISTENTE ALLA REGIA  ELEONORA LIPUMA ASSISTENTE DI COMPAGNIA  AGNESE BREDA FONICA E LUCI  MARCO BERTONI SCENE  NIKE TEATRO COSTUMI  MARIA SOLE GERBINO COMUNICAZIONE VISIVA  ROSSELLA LUPO PRODOTTO  NIKE TEATRO 27- 28 FEBBRAIO ore 21:00 01-08 MARZO ore 19:00 06- 07 MARZO ORE 21:00 TEATRO ABARICO- ROMA   Debutta in prima assoluta  dal 27 febbraio al 7 marzo  al  Teatro Abarico  di Roma  COSTELLAZIONI  di  Nick Pane  con la regia di  Alessia Tona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

