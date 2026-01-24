Crisi di Aeffe l’ultimo spiraglio | Lo Stato può diventare socio

Aeffe si trova attualmente in crisi, con un piano di ristrutturazione che prevede numerosi licenziamenti. Tuttavia, si apre uno spiraglio grazie alla possibilità che lo Stato possa diventare socio dell’azienda. Questa soluzione potrebbe favorire una trattativa che ridurrebbe i licenziamenti da 221 a circa 140, con un impatto particolare sul territorio riminese. La speranza è di trovare un accordo che garantisca il futuro dell’azienda e dei lavoratori coinvolti.

"Auspichiamo la riapertura della trattativa, che potrebbe ridurre i licenziamenti di Aeffe da 221 a 140, di cui 80 nel territorio riminese". Da Fdi Il consigliere regionale Nicola Marcello e la senatrice Domenica Spinelli lascia intravvedere nuovi spiragli ‘romani’ per la crisi di Aeffe: "Al governo sta a cuore il piano industriale che l’azienda presenterà – dice la senatrice di FdI – Lo Stato, non potendosi sostituire all’azienda, a fronte di un piano credibile e serio può però mettere in campo un’azione importante: diventare socio dell’azienda e, per 5 anni, contribuire con risorse". Questo significa che lo Stato "può intervenire stanziando 30 milioni di euro, spalmati in 5 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

