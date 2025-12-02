Governo al lavoro sul Ponte sullo Stretto per rilanciare l' opera | riunione tra tecnici per rispondere alla Corte dei Conti

Governo al lavoro per superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto che di fatto, per il momento, hanno bloccato l’opera. A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tecnica con la presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, il Dipe e tecnici del Mef, Affari europei, Mit e Mase, presente anche l’amministratore delegato della Stretto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

