Governo al lavoro sul Ponte sullo Stretto per rilanciare l' opera | riunione tra tecnici per rispondere alla Corte dei Conti
Governo al lavoro per superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto che di fatto, per il momento, hanno bloccato l’opera. A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tecnica con la presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, il Dipe e tecnici del Mef, Affari europei, Mit e Mase, presente anche l’amministratore delegato della Stretto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Pnrr, Milani (FdI): valutazione positiva ottava rata conferma serietà lavoro Governo lavocedelpatriota.it/pnrr-milani-fd… via @vocedelpatriota Vai su X
Grazie al lavoro del Governo il Mezzogiorno è protagonista di un'espansione notevole. Il sistema produttivo del Paese si mostra reattivo, solido e incoraggiato. Dopo tre anni possiamo dire che i risultati si vedono. Fratelli d'Italia Camera - facebook.com Vai su Facebook
Governo al lavoro sul Ponte sullo Stretto per rilanciare l'opera: riunione tra tecnici per rispondere alla Corte dei Conti - Governo al lavoro per superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto che di fatto, per il momento, hanno bloccato l’opera. Secondo gazzettadelsud.it
Ponte sullo Stretto, il governo si piega: delibera Cipess da rifare - Vertice a Palazzo Chigi dopo la bocciatura della Corte dei conti: sarà riscritta una serie di atti, slitta di mesi l’apertura dei cantieri ... Segnala repubblica.it
Ponte sullo Stretto: ecco perché la Corte dei Conti ha deciso lo stop - Depositate dai giudici contabili le motivazioni per lo stop al ponte sullo stretto. Come scrive metropolitano.it
Ponte sullo Stretto rinviato, nuovo blocco per Salvini: cosa cambia - La Corte dei Conti ha bloccato ancora il Ponte sullo Stretto e ora l’inizio dei lavori rischia di slittare a dopo l’inizio del 2026: i primi annunci parlavano dell’estate del 2024 ... quifinanza.it scrive
Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: “Progetto viola norme su ambiente e appalti” - La Corte dei Conti boccia la delibera sul Ponte sullo Stretto; scopri le motivazioni legali e la risposta del governo, intento a far partire il progetto. Secondo catania.liveuniversity.it
Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti tra appalti e violazioni ambientali - Violazioni ambientali, problemi sugli appalti e piano tariffario incompleto tra i rilievi della Corte dei Conti sul ponte. Riporta quifinanza.it