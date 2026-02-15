Cricket Indie Occidentali ed India restano a punteggio pieno ai Mondiali T20 e si qualificano al Super 8

Le Indie Occidentali e l’India hanno vinto anche il loro terzo match ai Mondiali T20 2026, mantenendo il punteggio pieno e ottenendo così il pass per i Super 8. La nona giornata del torneo, che si gioca tra India e Sri Lanka, ha portato a questi risultati concreti: le due squadre hanno dominato le rispettive partite, lasciando gli avversari senza possibilità di recupero. Le partite si sono disputate in diverse città, attirando l’attenzione di migliaia di tifosi sugli spalti.

La nona giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette i primi verdetti: le Indie Occidentali (inserite nel girone dell'Italia) e l'India vincono il terzo match consecutivo e si qualificano al Super 8. Nel Girone C le Indie Occidentali liquidano il Nepal con lo score di 1341 (15.2)-1338 (20.0), imponendosi per 9 wickets, ed oltre alla qualificazione aritmetica alla fase successiva ipotecano anche il primato: poca storia nella sfida odierna, con il match che si conclude con quasi 5 overs d'anticipo. Nel Girone A il big match di giornata va all' India, che regola il Pakistan col punteggio di 1757 (20.