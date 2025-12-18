Fiera del disco - The sound of music

La Fiera del Disco 2026 a Piazzola sul Brenta torna con la sua quarta edizione, un evento imperdibile per gli appassionati di musica. Un’occasione per scoprire vinili rari, CD, memorabilia e tanto altro, immersi in un’atmosfera unica dedicata a tutte le sfumature del suono. Un viaggio tra passato e presente, dove musica e passione si incontrano in un contesto vibrante e autentico.

La Fiera del Disco 2026 a Piazzola sul Brenta torna con la sua quarta edizione per celebrare la musica in tutte le sue forme. Un evento aperto a tutti, pensato per chi ama il vinile, il sound di qualità e l’atmosfera autentica che solo la musica sa creare. L’appuntamento è per sabato 7 e domenica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Music Day Roma – Fiera del Disco di Roma Leggi anche: Frosinone, fiera del disco, cd e vinile Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Weekend vintage: in arrivo la Fiera del Disco di Brescia; Vinili amarcord..ad Altamura la fiera del disco. OSPITE SPECIALE A EMPOLI! Alla 27ª edizione della Fiera del Disco, Fumetti e Pokémon Palazzo delle Esposizioni – Empoli Sabato 10 e Domenica 11 gennaio Sarà presente #Notorius_Pokemon noto TikToker, che durante l’evento: realizzerà cont - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.