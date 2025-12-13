Cultura al via il bando Creative Innovation Lab

Nell’ambito del programma Europa Creativa (Sezione Transettoriale) è stato lanciato il nuovo bando “Creative Innovation Lab”, che rimane aperto fino al 23 aprile 2026. L’azione “Creative Innovation Lab” incoraggia gli attori di diversi settori culturali e creativi, incluso l’audiovisivo, a ideare e testare soluzioni innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi. L’obiettivo è stimolare la cooperazione tra il settore audiovisivo ed altri settori culturali al fine di facilitare la loro transizione ecologica eo migliorarne la competitività, nonché la circolazione, la visibilità, la disponibilità, la varietà di contenuti europei e l’incremento del pubblico. Ildenaro.it

Arriva Cultura Cresce: il nuovo bando dedicato all’imprenditoria creativa - A partire dal 10 dicembre 2025 sarà possibile presentare domanda per il bando Cultura Cresce, l’iniziativa del Ministero della Cultura dedicata alle imprese creative del Mezzogiorno. it.blastingnews.com