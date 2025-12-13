Cultura al via il bando Creative Innovation Lab
Nell’ambito del programma Europa Creativa (Sezione Transettoriale) è stato lanciato il nuovo bando “Creative Innovation Lab”, che rimane aperto fino al 23 aprile 2026. L’azione “Creative Innovation Lab” incoraggia gli attori di diversi settori culturali e creativi, incluso l’audiovisivo, a ideare e testare soluzioni innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi. L’obiettivo è stimolare la cooperazione tra il settore audiovisivo ed altri settori culturali al fine di facilitare la loro transizione ecologica eo migliorarne la competitività, nonché la circolazione, la visibilità, la disponibilità, la varietà di contenuti europei e l’incremento del pubblico. Ildenaro.it
Arriva Cultura Cresce: il nuovo bando dedicato all’imprenditoria creativa - A partire dal 10 dicembre 2025 sarà possibile presentare domanda per il bando Cultura Cresce, l’iniziativa del Ministero della Cultura dedicata alle imprese creative del Mezzogiorno. it.blastingnews.com
"Cultura Cresce": da oggi domande per l'incentivo Invitalia alle imprese creative del Sud - Finanziamenti fino all'80% per progetti in musica, teatro, patrimonio culturale e artigianato artistico. rainews.it
+++ MAXI CONCORSO AL MINISTERO DELLA CULTURA: CI SONO POSTI ANCHE IN SICILIA +++ Qui il nostro approfondimento completo https://qds.it/maxi-concorso-ministero-cultura-bando-mic-1800-posti/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook
1.800 Nuove Risorse per il @MiC_Italia Pubblicato il Bando di concorso per la selezione di 1.800 Assistenti del Ministero della cultura. Un'opportunità nel settore della tutela e della gestione del patrimonio culturale del Paese Bando: tinyurl.com/y94wdz8e #i x.com
Webinar: Bando Sostegno Imprese Culturali e Creative - Regione Umbria