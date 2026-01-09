Strage di Crans-Montana i proprietari de Le Constellation interrogati in procura a Sion

A Sion sono in corso gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. L’incidente ha causato almeno 40 vittime, tra cui sei adolescenti italiani, e numerosi feriti. Le autorità svizzere stanno approfondendo le responsabilità e le circostanze dell’accaduto, che ha sconvolto l’intera comunità.

È in corso a Sion l'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita almeno 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani, oltre a centinaia di feriti, alcuni gravi. La coppia è accusata di omicidio colposo, incendio doloso colposo e lesioni personali colpose. I due vengono interrogati oggi per la prima volta come imputati. Jacques e Jessica Moretti, accompagnati da tre avvocati, sono arrivati a piedi nella sede della procura del Canton Vallese, vicino alla stazione ferroviaria di Sion.

