La Procura di Roma può now indagare sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove si è verificato un grave incendio nel bar Le Constellation. Accuse di incendio, lesioni e omicidio colposo sono state mosse contro i proprietari dell’esercizio, Jacques e Jessica Moretti. Oggi si tengono i funerali di Emanuele Galeppini, una delle vittime di questa drammatica vicenda.

Incendio, lesioni e omicidio colposi. Sono queste le accuse mossa degli inquirenti svizzeri nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage di Crans-Montana la notte di Capodanno. Nelle prossime ore la coppia sarà nuovamente ascoltata dagli investigatori per analizzare, oltre ai fatti, anche la loro situazione personale. I Moretti al momento sono indagati a piede libero ma l’avvocato Sébastien Fanti, difensore di diverse famiglie delle vittime, ha detto di sperare che questo porti “ alla custodia cautelare dei due proprietari ”. Dei 40 morti 9 erano cittadini francesi tra cui la vittima più giovane: Noa di 14 anni. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Strage di Crans-Montana, perché la Procura di Roma può indagare sulla tragedia di Capodanno in Svizzera. Oggi i funerali di Emanuele Galeppini

Leggi anche: Crans Montana, identificati i resti di Emanuele Galeppini, il sedicenne morto nella strage di Capodanno

Leggi anche: Crans Montana, oggi i funerali di Emanuele Galeppini. Prime richieste alla polizia | Le altre cerimonie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La strage del Crans Montana e l' effetto spettatore | perché i ragazzi non sono fuggiti in tempo; Crans-Montana perché i gestori sono a piede libero | In Italia sarebbero stati arrestati L' ipotesi del doppio procedimento; Crans-Montana perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane; Su Netflix la serie che richiama la strage di Crans-Montana | perché tutti guardano La notte che non passerà.

Strage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it