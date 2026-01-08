Strage di Crans-Montana perché la Procura di Roma può indagare sulla tragedia di Capodanno in Svizzera Oggi i funerali di Emanuele Galeppini
La Procura di Roma può now indagare sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove si è verificato un grave incendio nel bar Le Constellation. Accuse di incendio, lesioni e omicidio colposo sono state mosse contro i proprietari dell’esercizio, Jacques e Jessica Moretti. Oggi si tengono i funerali di Emanuele Galeppini, una delle vittime di questa drammatica vicenda.
Incendio, lesioni e omicidio colposi. Sono queste le accuse mossa degli inquirenti svizzeri nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage di Crans-Montana la notte di Capodanno. Nelle prossime ore la coppia sarà nuovamente ascoltata dagli investigatori per analizzare, oltre ai fatti, anche la loro situazione personale. I Moretti al momento sono indagati a piede libero ma l’avvocato Sébastien Fanti, difensore di diverse famiglie delle vittime, ha detto di sperare che questo porti “ alla custodia cautelare dei due proprietari ”. Dei 40 morti 9 erano cittadini francesi tra cui la vittima più giovane: Noa di 14 anni. 🔗 Leggi su Notizie.com
Leggi anche: Crans Montana, identificati i resti di Emanuele Galeppini, il sedicenne morto nella strage di Capodanno
Leggi anche: Crans Montana, oggi i funerali di Emanuele Galeppini. Prime richieste alla polizia | Le altre cerimonie
La strage del Crans Montana e l' effetto spettatore | perché i ragazzi non sono fuggiti in tempo; Crans-Montana perché i gestori sono a piede libero | In Italia sarebbero stati arrestati L' ipotesi del doppio procedimento; Crans-Montana perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane; Su Netflix la serie che richiama la strage di Crans-Montana | perché tutti guardano La notte che non passerà.
Strage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it
La procura di Roma apre un’indagine sulla strage di Crans Montana: omicidio colposo e incendio - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all’incendio di Crans- ilfattoquotidiano.it
La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo - Quaranta morti, anche sei ragazzi italiani. ansa.it
Strage Crans Montana, un video mostrerebbe la proprietaria Jessica Moretti scappare con la cassa https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/strage-cras-montana-video-proprietaria-scappa-cassa/ - facebook.com facebook
Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.