Strage di Crans-Montana il governo italiano | Ambasciatore tornerà in Svizzera se autorità collaboreranno

Il governo italiano ha annunciato che l’ambasciatore tornerà in Svizzera solo se le autorità locali collaboreranno pienamente. La vicenda della strage di Crans-Montana ha provocato tensioni diplomatiche tra i due paesi, con l’obiettivo di ottenere chiarezza e giustizia per le vittime. La situazione rimane in evoluzione, e le parti continuano a negoziare per trovare una soluzione condivisa.

La partita diplomatica tra Italia e Svizzera è ancora aperta. Il governo italiano pone una condizione chiara per il ritorno in Svizzera dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove il 1 gennaio 2026 un devastante incendio è costato la vita a 40 persone, tra cui sei giovanissimi italiani. In una nota ufficiale, Palazzo Chigi ha dichiarato che il rientro dell’ambasciatore sarà possibile solo se le autorità svizzere daranno seguito a una collaborazione effettiva con l’Italia per le indagini sulla strage, includendo la creazione di una squadra investigativa comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo italiano ha annunciato che l'ambasciatore in Svizzera tornerà nel paese solo se le autorità giudiziarie svizzere collaboreranno attivamente.

#Relazioni-Diplomatiche || La situazione tra Italia e Svizzera rimane complessa, con il richiamo dell’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, a seguito di una decisione giudiziaria svizzera.

