La cooperazione tra Svizzera e Italia nelle indagini sull’incendio di Crans-Montana verrà “rafforzata”. Lo hanno reso noto la Procura generale del Canton Vallese e la Procura generale di Roma in un breve comunicato stampa al termine del loro incontro a Berna. Il prossimo passo sarà definire le modalità di questa cooperazione. Essa “ consentirà in particolare alle autorità italiane di partecipare ad atti di mutua assistenza, come lo smistamento dei documenti”, ha spiegato la procuratrice generale del Vallese, Beatrice Pilloud, citata dall’emittente svizzera Rts. Significa che gli investigatori potranno ora essere presenti a intervalli regolari durante i procedimenti di assistenza giudiziaria reciproca nell’altro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, dalla Svizzera OK a partecipazione Italia a indagini

