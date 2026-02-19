Crans-Montana | Berna dà ok alla partecipazione dell' Italia alle indagini

La Svizzera ha autorizzato l’Italia a partecipare alle indagini sull’incendio a Crans-Montana, causato da un principio di incendio in un hotel. La decisione arriva dopo che entrambe le nazioni hanno confermato di essere obbligate per legge a indagare sull’accaduto. L’obiettivo è chiarire le cause dell’incendio e individuare eventuali responsabilità. Le autorità italiane potranno collaborare con i colleghi svizzeri, condividendo informazioni e risorse. La collaborazione tra i due paesi mira a fare luce sull’incidente e a garantire la trasparenza delle indagini.

AGI - "La Svizzera e l'Italia, entrambe tenute per legge a indagare sull'incendio di Crans-Montana, perseguono lo stesso obiettivo, che è quello di fare piena luce su quanto avvenuto e intendono prestarsi reciproca assistenza giudiziaria". E' la sintesi dell'esito dell'incontro che si è svolto a Berna tra investigatori italiani e svizzeri secondo quanto riferito in una nota dall'Ufficio Federale di giustizia. Il primo passo concreto di questa collaborazione è che "gli inquirenti italiani potranno partecipare, a intervalli regolari e sin dai prossimi giorni, alle operazioni di assistenza giudiziaria in Svizzera, a partire dalla selezione del materiale probatorio già raccolto". 🔗 Leggi su Agi.it

