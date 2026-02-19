Crans-Montana al via a Berna vertice tra procure di Roma e Sion

A Crans-Montana, una tragedia ha portato le procure di Roma e Sion a incontrarsi a Berna. La causa è la grave strage avvenuta nel paese svizzero, che ha coinvolto diverse vittime italiane. Le autorità giudiziarie di entrambi i paesi hanno deciso di collaborare più strettamente per chiarire i fatti e condividere le prove raccolte finora. Durante l'incontro, sono state stabilite nuove linee di indagine e scambi di informazioni. La riunione si è conclusa con l’obiettivo di accelerare le verifiche in corso.

