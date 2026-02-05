Crans Montana lettera strappacuore dei Moretti ai dipendenti Il 19 febbraio l’incontro tra le procure di Roma e Berna
La coppia Moretti ha scritto una lettera strappacuore ai dipendenti del locale Le Constellatio di Crans Montana. La comunicazione arriva poco prima dell’incontro tra le procure di Roma e Berna, previsto per il 19 febbraio, in cui si discuterà anche del rogo di Capodanno. I Moretti sembrano voler spiegare, con parole sincere, le ragioni del loro gesto e il dolore che li ha colpiti.
L’ultima mossa della coppia Moretti, che gestiva il locale Le Constellatio n di Crans-Montana, eatro del rogo maledetto di capodanno, è una lettera lagrimevole ai dipendenti. Con tanto di accusa sdegnata ai media che “a volte diffondono gravi menzogne senza alcun ritegno”. “Una delle più spregevoli – si legge – è stata la fuga immediata dal locale con la cassa sottobraccio. Mentre eravamo lì, di fronte al caos. Terrorizzati da queste scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di fornire assistenza, soprattutto ad alcuni di voi”. I coniugi J acques e Jessica Moretti assicurano che gli stipendi sono stati pagati il 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Crans-Montana, Moretti scrivono una lettera ai dipendenti de Le Constellation: “Non scarichiamo colpe su di voi”
I proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, i coniugi Moretti, hanno scritto una lettera ai loro dipendenti.
“Tante calunnie su di noi. Non riusciamo a pagare gli stipendi. Siamo con voi”, il testo della lettera dei Moretti ai dipendenti del Constellation di Crans-Montana
I Moretti scrivono ai dipendenti del Constellation di Crans-Montana per spiegare la situazione.
