Crans Montana lettera strappacuore dei Moretti ai dipendenti Il 19 febbraio l’incontro tra le procure di Roma e Berna

La coppia Moretti ha scritto una lettera strappacuore ai dipendenti del locale Le Constellatio di Crans Montana. La comunicazione arriva poco prima dell’incontro tra le procure di Roma e Berna, previsto per il 19 febbraio, in cui si discuterà anche del rogo di Capodanno. I Moretti sembrano voler spiegare, con parole sincere, le ragioni del loro gesto e il dolore che li ha colpiti.

