Crans il buttafuori inchioda Jessica | Ordinò di tenere chiuse le porte

Il buttafuori Predrag Jankovic ha confermato di aver ricevuto l’ordine di non far entrare persone senza pagamento durante la notte di Capodanno a Crans-Montana. La sua testimonianza arriva dopo l’accusa di Jessica, una cliente che sostiene di essere stata bloccata all’ingresso del locale Constellation. Secondo le indagini, l’istruzione sarebbe arrivata dal responsabile del locale, che avrebbe voluto limitare gli ingressi per motivi di sicurezza. La vicenda ha scatenato molte polemiche tra i presenti quella sera, mentre gli inquirenti continuano le verifiche.

Crans-Montana: Il Buttafuori Accusa, l’Inchiesta Scava nella Notte di Capodanno. Crans-Montana, la rinomata località svizzera, è al centro di un’indagine giudiziaria che ha rivelato una pratica sconcertante: durante la notte di Capodanno, il buttafuori Predrag Jankovic avrebbe ricevuto l’ordine di tenere chiuse le porte del locale Constellation a chi non avesse pagato. Questa testimonianza, raccolta dalla procura di Roma, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli afflussi nei locali pubblici, aprendo un fronte di indagine che coinvolge direttamente Jessica, figura chiave nella gestione del locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Crans-Montana, il buttafuori: “Le porte di sicurezza del bar Le Constellation dovevano restare chiuse”Il buttafuori di Crans-Montana ha spiegato che il bar Le Constellation avrebbe dovuto mantenere chiuse le porte di sicurezza durante la notte di Capodanno.

Crans,ordine a buttafuori: porte chiuseIl personale del Constellation a Crans-Montana ha ricevuto l’ordine di chiudere le porte di sicurezza durante Capodanno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.