Cransordine a buttafuori | porte chiuse

Il personale del Constellation a Crans-Montana ha ricevuto l’ordine di chiudere le porte di sicurezza durante Capodanno. La decisione è stata presa per gestire meglio gli ingressi e garantire la sicurezza dei clienti. Solo la porta principale doveva rimanere aperta, mentre le altre due erano da tenere chiuse. Questa misura ha causato qualche disagio tra gli avventori, che si sono trovati a dover entrare e uscire solo da un punto di accesso. La gestione ha comunicato che la decisione era temporanea.

14.10 L'indicazione data al personale del Constellation, a Crans-Montana, a Capodanno,era di tenere le due porte di sicurezza chiuse e di consentire l'accesso e l'uscita solo dalla porta principale. E' quanto emerge dall'interrogatorio, alla Polizia di Sion, di Jankovic Predrag, il buttafuori in servizio la notte in cui morirono bruciati 41 ragazzi e altri 115 ustionati. "Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori- ha raccontato- dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse", ha ribadito l'addetto alla sicurezza.