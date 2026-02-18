Crans-Montana il buttafuori | Le porte di sicurezza del bar Le Constellation dovevano restare chiuse

Il buttafuori di Crans-Montana ha spiegato che il bar Le Constellation avrebbe dovuto mantenere chiuse le porte di sicurezza durante la notte di Capodanno. La decisione era di permettere l’accesso e l’uscita esclusivamente dalla porta principale, per motivi di sicurezza. Tuttavia, le due porte di emergenza sono state lasciate aperte, creando confusione tra i clienti. Questo dettaglio ha sollevato dubbi sul rispetto delle norme e sulla gestione degli accessi nel locale. La vicenda resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Roma, 18 febbraio 2026 – La notte di Capodanno l e due porte di sicurezza del disco-pub Le Constellation di Crans-Montana dovevano restare chiuse in modo da consentire l'accesso e l'uscita solo dalla porta principale. Questa era l'indicazione data al personale del locale, secondo quanto emerge dall'interrogatorio del buttafuori Jankovic Predrag, in servizio quella notte. " Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori, dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse", ha raccontato l'uomo che oggi è stato sentito dala polizia di Sion nel corso delle indagini sull'incendio che ha provocato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115.