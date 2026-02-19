Cosa: Il debutto in prima assoluta dello spettacolo Costellazioni di Nick Payne.. Dove e Quando: Al Teatro Abarico di Roma, dal 27 febbraio all’8 marzo 2026.. Perché: Un’indagine emozionante sulle infinite possibilità delle relazioni umane attraverso la lente della fisica quantistica.. La scena teatrale romana si arricchisce di una proposta profonda e originale con il debutto di Costellazioni, celebre opera del drammaturgo britannico Nick Payne, che approda al Teatro Abarico sotto la sapiente regia di Alessia Tona. La pièce, che vede protagonisti Chiara Caporali e Carlo Farconetti, non è soltanto il racconto di un incontro, ma un’esplorazione filosofica e scientifica sulla natura stessa dell’esistenza e delle scelte che determinano il nostro destino. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Costellazioni: l’amore tra fisica teorica e multiverso

Vernicefresca presenta “Costellazioni”: l’amore nelle sue infinite possibilitàVernicefresca presenta “Costellazioni”, uno spettacolo del drammaturgo Nick Payne, inserito nella rassegna FATTI D’ARTE.

DC Speciale San Valentino 2026: sedici storie d’amore con i supereroi del MultiversoPanini Comics lancia il suo speciale di San Valentino 2026, un volume che raccoglie sedici storie d’amore tra supereroi e villain del Multiverso DC.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.