DC Speciale San Valentino 2026 | sedici storie d’amore con i supereroi del Multiverso

Panini Comics lancia il suo speciale di San Valentino 2026, un volume che raccoglie sedici storie d’amore tra supereroi e villain del Multiverso DC. Le storie sono diverse tra loro, alcune romantiche, altre più intense, ma tutte hanno in comune il tema dell’amore tra personaggi noti e meno noti. Il volume promette di sorprendere i fan con situazioni inaspettate e intrecci emozionanti.

Panini Comics presenta DC: Speciale San Valentino 2026, una raccolta di 16 storie romantiche con eroi e villain DC. Il potere dell’amore attraversa ogni universo, supera ostacoli e sfide e, da oltre ottant’anni, ispira anche i più grandi supereroi della DC Comics. È proprio questo il filo conduttore di DC: Speciale San Valentino 2026, il volume celebrativo in uscita giovedì 12 febbraio per Panini Comics: una raccolta di sedici storie dedicate ai sentimenti, raccontati attraverso gli eroi e i villain più iconici del Multiverso. Il volume (168 pagine, cartonato, colori, € 24,00), disponibile in fumetteria e online, propone una selezione di racconti pubblicati negli Stati Uniti tra il 2024 e il 2025 all’interno dei due one-shot DC’s How to Lose a Guy Gardner in 10 Days e DC’s Lex and the City. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - DC Speciale San Valentino 2026: sedici storie d’amore con i supereroi del Multiverso Approfondimenti su San Valentino 2026 McDonald’s San Valentino: menu speciale con caviare per festa d’amore #San-Valentino-McDonald’s || A San Valentino, McDonald’s sorprende i clienti con un menu inedito: il “McCaviar”. Tessere d’Amore: Il matrimonio più antico di Fuorigrotta. Speciale San Valentino alle Terme Romane #Tessere-d’Amore-Il-matrimonio-più-antico-di-Fuorigrotta || Quest’anno, a Fuorigrotta, le Terme Romane diventano il palcoscenico di una sorpresa speciale per San Valentino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Valentino 2026 Argomenti discussi: San Valentino, alla cubana; 5 fumetti Panini DC Italia da acquistare a febbraio 2026; Tessere d’Amore: Il matrimonio più antico di Fuorigrotta. Speciale San Valentino alle Terme Romane; Clash, da Vivaldi a AC/DC: il concerto che riunisce musica classica e rock alla Salle Gaveau. SPECIALE SAN VALENTINO A PALERMO In occasione del San Valentino trascorri un romantico weekend a Palermo, in Hotel 4* in mezza pensione , 2 giorni e 1 notte da € 75 a persona. Posti limitati! Date disponibili: 14 Febbraio 2026 Per prenotare facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.