Vernicefresca presenta Costellazioni | l’amore nelle sue infinite possibilità

Vernicefresca presenta “Costellazioni”, uno spettacolo del drammaturgo Nick Payne, inserito nella rassegna FATTI D’ARTE. La pièce esplora le molteplici possibilità delle scelte e le loro ripercussioni, invitando a riflettere sulle diverse vie che la vita può prendere. Un’occasione per osservare l’amore e le decisioni umane attraverso una prospettiva originale e sobria, in scena per il quarto appuntamento della stagione.

Cosa sarebbe successo se avessimo fatto una scelta diversa? Da questa domanda universale prende forma Costellazioni, la pièce del drammaturgo inglese Nick Payne in scena per il quarto appuntamento della rassegna FATTI D'ARTE di Vernicefresca Teatro.Lo spettacolo racconta una storia d'amore.

