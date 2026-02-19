Costa Volpino-Futura 0-3 | la CBL cede a Brescia e Talmassons

Costa Volpino ha subito una pesante sconfitta contro Brescia e Talmassons, che hanno dominato la partita con un gioco aggressivo e preciso. La squadra locale ha commesso troppi errori in attacco e ha faticato a contenere le offensive avversarie, finendo per perdere 0-3. La mancanza di lucidità e alcune disattenzioni hanno inciso sul risultato finale, che ha lasciato delusi i tifosi presenti al palazzetto. Ora la Futura deve lavorare per migliorare la sua compattezza in vista delle prossime sfide.

traccia di una gara controllata dall’inizio alla fine, grazie a una battuta continua e a un attacco efficace che hanno permesso di mettere in campo una performance overall molto solida. la squadra allenata da mauro tettamanti ha chiuso il match in tre set a zero, sfruttando una ricezione precisa e una gestione delle fasi di gioco che ha impedito alle padrone di casa di apportare reazioni consistenti. batte costa volpino mantenendo alta l’attenzione, superando la stanchezza accumulata dall’emozionante match di domenica contro roma e trasformandola in energia positiva per l’impegno casalingo successivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Costa Volpino-Futura 0-3: la C.B.L. cede a Brescia e Talmassons Brescia e Talmassons inseguono la promozione, Costa Volpino frena in Serie A2Brescia e Talmassons cercano la promozione dopo aver vinto le loro ultime partite, mentre Costa Volpino rallenta in Serie A2. Costa Volpino vince la Coppa Italia A2: battuto Talmassons al fotofinishCosta Volpino ha conquistato la Coppa Italia A2 battendo Talmassons al fotofinish, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi locali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Costa Volpino-Futura: 0-3. Prova di forza: Busto si prende tre punti d’oro; Colpo Futura sul campo della CBL fresca vincitrice della Coppa Italia!; Futura Volley, esame durissimo al PalaCBL. Tettamanti: Costa Volpino sbaglia pochissimo. Cuore e testa; Vincono Brescia e Talmassons, cade Costa Volpino. Costa Volpino batte Fasano e raggiunge BresciaIn Pool Promozione la squadra di Cominetti si prende i tre punti in Puglia, le ragazze di Beltrami vincono in rimonta a Trento. Roma corsara a Padova. In Pool Salvezza torna in testa Altino che però l ... corrieredellosport.it Prova di forza della Futura Giovani che vince sul campo di Costa Volpino per 0-3 e conquista tre punti d’oro facebook Serie A2 Tigotà – Talmassons tiene il passo di Brescia, Costa Volpino no: Busto Arsizio vince 0-3 Leggi la news x.com