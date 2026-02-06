Concorsi tutti a Roma | quanto costano davvero e quanto arricchiscono la Capitale

I concorsi pubblici attirano molta attenzione, soprattutto perché si svolgono praticamente tutti a Roma. La città si riempie di candidati in cerca di stabilità e posti di lavoro, ma spesso si dimentica quanto tutto ciò costi realmente e quanto renda alla Capitale. Tra spese di viaggio, alloggio e organizzazione, il conto per molti è salato, e non sempre i benefici si vedono in modo chiaro.

I concorsi pubblici in Italia sono sempre stati al centro del dibattito sociale: da un lato la promessa di meritocrazia e stabilità lavorativa, dall'altro la retorica diffusa secondo cui tutti i concorsi nazionali si svolgono a Roma. E quindi che per partecipare bisogna recarsi nella Capitale. Da un lato quello che doveva essere un principio di uguaglianza formale, come la partecipazione a un concorso, rischia di diventare un fattore di disparità economica, penalizzando chi non ha risorse da spendere per un viaggio o una notte in albergo. In più, c'è l'idea che Roma accentri la maggior parte delle procedure selettive a causa della presenza di ministeri ed enti statali.

