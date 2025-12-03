La Corea del Sud nell’era della Korean Wave | viaggio nel fenomeno culturale che sta trasformando il turismo globale

L’aereo atterra all’aeroporto di Incheon alle 16:40, orario locale. I passeggeri scendono nella luce dorata del pomeriggio, molti di loro giovani viaggiatori europei e americani con zaini decorati da spillette di BTS e Blackpink. Non sono turisti ordinari: sono pellegrini moderni in cerca dei luoghi dove i loro idoli hanno cantato, dove le serie televisive che hanno divorato su Netflix hanno preso vita. La Corea del Sud ha accolto 16,37 milioni di visitatori stranieri nel 2024, raggiungendo il 94% dei livelli pre-pandemia del 2019 e segnando un incremento del 48,4% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La Corea del Sud nell’era della Korean Wave: viaggio nel fenomeno culturale che sta trasformando il turismo globale

