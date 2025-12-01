I procioni di città | così l'ambiente urbano sta trasformando gli animali selvatici
I procioni che vivono nelle città dell'America occidentale, noti anche con il nome di "orsetti lavatori", hanno cambiato il comportamento e anche l'aspetto fisico: segnale di una "auto domesticazione" dovuta alla convivenza con l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Muso più corto, meno paura e vita tra i rifiuti: i procioni di città stanno cambiando. E l’immondizia potrebbe aver dato il via a una nuova forma di domesticazione. Il dettaglio che li distingue dai “cugini di campagna” è sorprendente. - facebook.com Vai su Facebook
Procioni: primi piani dei dispettosi mascherati della natura - Preparatevi a lasciarvi affascinare dal curioso mondo dei procioni con questo incredibile primo piano! Secondo msn.com