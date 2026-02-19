Cosa succede durante il Ramadan

Il Ramadan 2026, che corrisponde al 1447 dell’egira, è iniziato anche in Italia, secondo quanto annunciato dal Grande Moschea di Roma. La data di apertura, giovedì 19 febbraio, dipende dall’osservazione della luna e ha coinvolto diverse comunità musulmane nel paese. Durante questo mese, i fedeli digiunano dall’alba al tramonto e partecipano a preghiere speciali. La fine del Ramadan è prevista tra il 20 e il 21 marzo, con la celebrazione dell’Eid al-Fitr. La comunità si prepara a osservare le tradizioni religiose e culturali.

È iniziato oggi 19 febbraio il Ramadan, il mese più sacro per i musulmani: un periodo di digiuno, preghiera e riflessione che ogni anno coinvolge milioni di fedeli in tutto il mondo, Italia compresa Il Ramadan 2026 - il 1447 dell'egira - è iniziato anche in Italia: secondo il comunicato del Grande Moschea di Roma, l'avvio del mese sacro per i musulmani è fissato per giovedì 19 febbraio 2026 per terminare tra 20 e 21 marzo con la festa dell'Eid al-Fitr. Durante il Ramadan i fedeli islamici digiunano dall'alba (Fajr) al tramonto (Maghrib) accompagnando questo periodo con momenti di preghiera e riflessione.

Inizia il Ramadan per 2 miliardi di musulmani: come funziona e che succede se si interrompe il digiunoIl Ramadan inizia oggi, 17 febbraio, perché la luna ha mostrato la prima falce crescente, confermando l’inizio del digiuno per circa 2 miliardi di musulmani nel mondo.

Do Special Portals Open During Ramadan

