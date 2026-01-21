Caso Zappi dopo l’inibizione per 13 mesi del presidente la FIGC ha deciso di commissariare l’AIA Cosa sta succedendo

La FIGC ha annunciato la nomina di un commissario straordinario per l'AIA, in seguito all’inibizione di 13 mesi del presidente Zappi. Questa decisione si inserisce nel contesto di un’indagine più ampia sulle attività dell’associazione arbitrale, che ha portato alla sospensione temporanea di alcune figure chiave. La misura mira a garantire trasparenza e continuità nelle funzioni dell’AIA, in un momento di tensione e incertezza nel calcio italiano.

Caso Zappi, dopo l'inibizione per 13 mesi del presidente la FIGC ha deciso di commissariare l'AIA. Vediamo insieme che cosa sta succedendo. La Juventus e tutto il sistema calcio nazionale si svegliano con una notizia shock che scuote le fondamenta del mondo arbitrale, destinata a cambiare gli scenari politici. Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi d'urgenza questa mattina, ha preso una decisione storica deliberando il commissariamento dell'AIA. La mossa, anticipata da Calcio e Finanza, rappresenta la diretta e inevitabile conseguenza dell'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi.

Arbitri, la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione al presidente dell’Aia ZappiLa Procura della FIGC ha richiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente dell’Aia, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, membro dell’associazione arbitri.

