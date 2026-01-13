AIA dopo l’inibizione di Zappi lo scenario si fa complesso | ecco cosa sta succedendo e le prospettive future

Dopo l’inibizione di Zappi, il panorama dell’AIA si trova a confrontarsi con nuove sfide e incertezze. Analizziamo gli sviluppi recenti e le possibili implicazioni future, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione. Un approfondimento necessario per comprendere le dinamiche attuali e le prospettive che si delineano nel contesto del calcio italiano.

AIA, l'inibizione di Zappi complica il quadro: cosa sta accadendo e quali scenari si aprono ora. Le ultimissime Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga dell'AIA: "Il Presidente inibito". Antonio Zappi, in carica da poco più di un anno, è stato sanzionato dal Tribunale Nazionale Federale con 13 mesi di inibizione per pressioni indebite su .

