Il match tra Roma e Como si è concluso con un finale molto teso, caratterizzato da scontri tra i giocatori e momenti di forte nervosismo. Mancini e Fabregas sono stati protagonisti di un faccia a faccia, mentre sul campo si sono verificati contatti e scintille tra i calciatori, rendendo il finale della partita particolarmente acceso e movimentato.

© Calciomercato.it - Roma-Como, tensione alle stelle: Mancini-Fabregas e le panchine faccia a faccia. Cosa è successo Nel finale tanto nervosismo con il difensore giallorosso a contatto con Ramon dopo aver sgridato Ndicka, poi le scintille Il finale di Roma-Como è stato a dir poco incandescente. Sia nei minuti finali del match che in campo dopo il termine della sfida. Il difensore giallorosso – che prima aveva ripreso a bruttissimo muso Ndicka per una palla persa che poteva essere letale – va duro su Ramon e da lì ne nasce la scaramuccia. Sedata almeno momentaneamente, visto che al triplice fischio finale di Feliciani torna tutto a galla. Gianluca Mancini (Ansafoto) – calciomercato.it Mancini è palesemente nervoso, così come praticamente tutta la panchina del Como. Calciomercato.it Roma-Como: formazioni ufficiali pronte a sorprendere! #Shorts Roma-Como, tensione alle stelle: Mancini-Fabregas e le panchine faccia a faccia. Cosa è successo - Nel finale tanto nervosismo con il difensore giallorosso a contatto con Ramon dopo aver sgridato Ndicka, poi le scintille ... calciomercato.it

