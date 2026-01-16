Cesc Fabregas si è mostrato molto deluso dopo la sconfitta contro il Milan, esprimendo incredulità per l’esito della partita. Ai microfoni di Sky, con tono amareggiato, ha commentato:

Fabregas è molto amareggiato per il modo in cui è arrivata la sconfitta contro il Milan e ai microfoni di Sky, dopo alcune risposte di basso profilo, si lascia scappare una frase: "Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Roddick allibito per quello che ha detto Sinner: “Ho pensato ‘c…o, che onestà’. Noi mentivamo”

Leggi anche: Fabregas tiene i piedi per terra: «Il quarto posto? Quello che conta è la prestazione. Spero che questo sia solo l’inizio, c’è molto da fare e molto da migliorare»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fabregas incredulo per quello che ha visto: Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo...; Como-Bologna, pareggio da film: espulsione di Cambiaghi, rigore revocato e il pari incredibile di Baturina.

Fabregas incredulo per quello che ha visto: “Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo…” - Fabregas è molto amareggiato per il modo in cui è arrivata la sconfitta contro il Milan e ai microfoni di Sky, dopo alcune risposte di basso profilo ... fanpage.it