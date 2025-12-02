Assolto anche in Appello il trader Stefano Conti accusato di traffico esseri umani | Ora torno a casa
Il trader Stefano Conti, arrestato il 15 agosto 2022 a Panama, è stato assolto anche in Appello dall'accusa di traffico di esseri umani. Ora è finalmente libero di rientrare in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
