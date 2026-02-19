Cosa c’è dietro la diatriba sulle Isole Chagos tra Usa e Regno Unito
Il ministro degli Esteri degli Stati Uniti ha definito “sbagliato” il trasferimento della sovranità delle Isole Chagos alle Mauritius, fatto che ha scatenato una forte reazione nel Regno Unito. La disputa nasce dalla decisione di Londra di cedere il controllo dell’arcipelago, che ospita una base militare strategica. Il governo britannico ha mantenuto la propria posizione, sostenendo che la questione si risolve attraverso negoziati internazionali. La polemica continua a dividere le due nazioni, mentre le tensioni si intensificano.
Prima aveva detto che sarebbe stato “stupido” e un “grosso errore” da parte del primo ministro Keir Starmer del Regno Unito il trasferimento della sovranità delle isole Chagos alle Mauritius. Poco dopo, invece, ha dichiarato che sarebbe necessario avere la gestione di questi luoghi in caso di un conflitto con l’Iran. Con un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social, il presidente americano Donald Trump ha riacceso il dibattito sulla base militare americana a Diego Garcia, l’isolotto di 30 metri quadri, amministrato dal Regno Unito e gli Stati Uniti attraverso un contratto di locazione per 99 anni. 🔗 Leggi su Formiche.net
Trump mette gli occhi pure sulle isole Chagos (con base Usa-Uk), il Regno Unito le restituisce a Mauritius: «È una mossa stupida»Lo sviluppo della questione delle isole Chagos coinvolge Stati Uniti, Regno Unito e Mauritius, con tensioni tra le parti.
Donald Trump cambia idea (di nuovo) sull'accordo tra Regno Unito, isole Chagos e Mauritius
Trump rinnega ancora una volta il consenso che lui aveva dato a suo tempo a Keir Starmer per l’accordo per la cessione delle isole Chagos alle Mauritius. x.com
Dopo il caso della Groenlandia, si sono ulteriormente acuite le tensioni tra USA e Regno Unito per la disputa su un accordo internazionale che riguarda le isole Chagos, delle minuscole, ma a quanto pare strategiche, isole nell’Oceano Pacifico. #basimilitari facebook