Trump mette gli occhi pure sulle isole Chagos con base Usa-Uk il Regno Unito le restituisce a Mauritius | È una mossa stupida

Lo sviluppo della questione delle isole Chagos coinvolge Stati Uniti, Regno Unito e Mauritius, con tensioni tra le parti. Trump ha espresso il suo dissenso riguardo alla decisione britannica di restituire l’arcipelago a Mauritius, considerandola una mossa discutibile. La disputa evidenzia le complesse dinamiche geopolitiche e gli interessi strategici in questa regione del Indiano, con implicazioni per le relazioni internazionali tra le nazioni coinvolte.

È scontro aperto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il governo britannico guidato da Keir Starmer sull’intesa che prevede la restituzione dell’arcipelago delle Chagos a Mauritius. Un accordo che coinvolge anche l’isola di Diego Garcia, sede di una base aerea di fondamentale importanza strategica gestita congiuntamente da Regno Unito e Stati Uniti. In un post pubblicato su Truth, Trump ha bollato la decisione britannica come « una grande stupidaggine », criticando duramente la scelta di cedere il controllo del territorio. «Incredibilmente, il nostro “brillante” alleato della Nato, il Regno Unito, sta pianificando di consegnare l’isola di Diego Garcia, sede di una base militare statunitense vitale, a Mauritius, e senza alcuna ragione», ha scritto il presidente statunitense.🔗 Leggi su Open.online

Trump contesta la decisione del Regno Unito di restituire le isole Chagos a MauritiusIl 20 gennaio, Donald Trump ha commentato l’accordo tra Regno Unito e Mauritius sulla restituzione delle isole Chagos, definendolo un “atto di grande stupidità”.

Trump contro Uk sulle isole Chagos: “Grande stupidità cederle”. Londra: “Le basi Usa sull’isola Diego Garcia sono al sicuro”La disputa tra Stati Uniti e Regno Unito sulle isole Chagos si inserisce in un contesto più ampio di tensioni territoriali.

