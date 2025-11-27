La storia della città è passata attraverso la sua arte addio al pittore | Cesena perde uno dei suoi grandi interpreti
Il sindaco Enzo Lattuca, a nome dell’amministrazione comunale di Cesena e in rappresentanza della città tutta, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Osvaldo Piraccini, artista cesenate di straordinaria levatura tra i maggiori rappresentanti dell’arte novecentesca, capace con la sua opera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
