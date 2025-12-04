Soci Confcommercio | come ottenere lo sconto SIAE sui compensi 2026
Si avvicina la scadenza del pagamento dei compensi SIAE 2026, e per i soci Confcommercio si presenta un’interessante opportunità di risparmio. Grazie alla convenzione tra Confcommercio e SIAE, infatti, chi ha disposto il rinnovo automatico del versamento della quota associativa può beneficiare di uno sconto automatico sui diritti d’autore SIAE. Lo sconto per i soci Confcommercio è sempre garantito: i clienti contabilità o paghe Confcommercio e i soci che hanno attivato l’addebito in conto riceveranno il bollettino SIAE a fine gennaio con importo già scontato. I soci che optano per il pagamento della quota associativa con MAV o bonifico ricevono il bollettino con lo sconto già calcolato solo in caso di rinnovo entro il 19 dicembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
