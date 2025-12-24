Il 90% dei compensi percepiti viene escluso dal reddito imponibile. Sintetizzando al massimo questa è l’ agevolazione pensata per docenti e ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza in Italia: l’iniziativa è rivolta a quanti sono all’estero e che hanno intenzione di rientrare nel nostro Paese. Siamo di fronte, indubbiamente, ad una delle agevolazioni tributarie più importanti che il nostro Paese ha messo in atto per contrastare la fuga dei cervelli. È un’iniziativa che non si rivolge esclusivamente a quanti si stanno preparando a rientrare e coinvolge dei professionisti altamente qualificati, che hanno deciso di portare le proprie competenze in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sconto del 90% sulle tasse per chi rientra in Italia: chi può approfittarne e come

Leggi anche: Sconto Irpef del 50% per trasferirsi in una regione italiana, chi può averlo

Leggi anche: Sconto del 50% sui contributi per artigiani e commercianti, ecco chi può chiederlo e come si fa domanda

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Costa Smeralda 12 novembre da Savona 37 giorni sbarco a Dubai il 19 dicembre ,Volo per Catania incluso (altri aeroporti disponibili) cabina oblo',mance tasse assicurazioni incluse ,sconto costa club bronze 5.998€ a coppia Prenota Subito 093165046 - facebook.com facebook