Corsi di autodifesa in classe esplode la polemica | Politica del manganello No ambienti più sicuri

A Spezia, il progetto di inserire corsi di autodifesa nelle scuole ha scatenato un acceso dibattito. La proposta, volta a migliorare la sicurezza degli studenti, ha incontrato reazioni contrastanti: alcuni la definiscono una “politica del manganello”, altri la vedono come un modo per proteggere meglio i ragazzi. La polemica si accende dopo alcuni episodi di vandalismo e risse tra studenti avvenuti negli ultimi mesi. La questione divide genitori, insegnanti e amministratori, mentre si cerca di trovare una soluzione condivisa.

La Spezia, 19 febbraio 2026 – Nelle intenzioni di chi l'ha proposto è un passo avanti nell'ottica della sicurezza in ambito scolastico, alla luce anche dei recenti fatti avvenuti in città. Non la pensa così invece chi vede in quei corsi di 'autodifesa e primo soccorso nelle scuole' una sorta di via libera alla difesa fai-da-te inserito in una " logica del manganello ". Ha scatenato un putiferio politico la proposta del consigliere regionale Gianmarco Medusei (FdI) di istituire specifici corsi di autodifesa e primo soccorso nelle scuole, per prevenire atti violenti come il recente omicidio di Youssef Abanoub: idea inserita in un ordine del giorno approvato in consiglio regionale con 17 voti a favore (dal centrodestra) e i 10 contrari da centrosinistra e Cinque Stelle.