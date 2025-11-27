Rincaro delle tariffe della Rsa Esplode la polemica politica | Subito un tavolo di confronto

Caro rette alla residenza per anziani della Fondazione Marchesi, minoranza all’attacco: "Aumento del 20% in meno di cinque anni, un problema per tante famiglie. Subito un tavolo per discuterne". Non a margine, la polemica politica. "La nostra interpellanza sul tema - attacca il gruppo di opposizione Inzago Città Aperta - presentata due volte e due volte rifiutata". Ma il sindaco Andrea Fumagalli contrattacca: "Il Marchesi è ente di diritto privato, la materia non di pertinenza del consiglio comunale. Se l’opposizione vuole spiegazioni o chiarimenti, si rivolga ai vertici dell’ente". L’interpellanza "non ammessa" della lista di minoranza, firmata dai consiglieri Maria Luisa Motta e Mauro Simone, è diventata un polemico post. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

