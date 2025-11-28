Rinnovamento in arrivo per la Mordani | tra nuovi infissi e ambienti più sicuri per gli studenti
La giunta di Ravenna ha approvato la variazione al bilancio per anticipare la realizzazione di lavori di restauro e sostituzione degli infissi esterni della scuola primaria Mordani. La delibera verrà sottoposta nelle prossime settimane al consiglio comunale per l’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Rinnovamento in arrivo per la Mordani: tra nuovi infissi e ambienti più sicuri per gli studenti - L’intervento, del valore di 750mila euro, sarà eseguito nell’estate 2026, al termine dell’anno scolastico, così da non interferire con le attività didattiche ... Da ravennatoday.it