Rinnovamento in arrivo per la Mordani | tra nuovi infissi e ambienti più sicuri per gli studenti

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta di Ravenna ha approvato la variazione al bilancio per anticipare la realizzazione di lavori di restauro e sostituzione degli infissi esterni della scuola primaria Mordani. La delibera verrà sottoposta nelle prossime settimane al consiglio comunale per l’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

