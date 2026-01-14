Corse dei bus che saltano Piciocchi chiede una commissione | Con noi gli autobus andavano

Piciocchi di Vince Genova ha richiesto una commissione consiliare per analizzare il problema delle corse dei bus che vengono cancellate o saltano. L’obiettivo è valutare le cause di tali disservizi e trovare eventuali soluzioni per migliorare il servizio di trasporto pubblico nella città. Questa iniziativa mira a garantire maggiore affidabilità e trasparenza nelle modalità di gestione delle corse degli autobus.

Affrontare il tema delle corse dei bus che saltano in un'apposita commissione consiliare: è l'obiettivo di Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale. L'ex vicesindaco della giunta Bucci attacca poi il campo largo e dice che, quando c'era il centrodestra al governo della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Venerdì di sciopero, autobus a rischio: gli orari delle corse garantite Leggi anche: Venerdì di sciopero, autobus e traghetto a rischio: gli orari delle corse garantite Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Corse dei bus che saltano, Piciocchi chiede una commissione: "Con noi gli autobus andavano" - L'ex vicesindaco reggente punta il dito sull'amministrazione Salis: "La nuova giunta non può continuare a dire che era colpa di quelli che c'erano prima, buchi e quello che volete, ma fino a prova con ... genovatoday.it

Bus a Genova tra corse saltate a mezzi pieni, i lavoratori all'azienda: "Riorganizzi tutto o sarà sempre peggio" - Il segretario generale della Faisa Cisal Edgardo Fano: "Serve immediatamente rimodulare il servizio" ... primocanale.it

“Corse saltate e mezzi piccoli”. In riviera la protesta sale sui bus - Genova – Si parte dalla dura lettera del “Comitato pendolari Amt”, formato da cittadini del golfo Paradiso, che lamentano inefficienze e problemi per il trasporto pubblico. ilsecoloxix.it

TUA :INTERE RESIDENZE CANCELLATE, CORSE CHE SALTANO BUS FATISCENTI MA VA TUTTO BENE ALLE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DI TUA I SINDACATI RISPONDONO CON FOTO E FATTI: PROVI ORA A SMENTIRE QUESTO SCEMPI facebook

