Corriere dello Sport | In pressing sullo scudetto Roma-Napoli da record

Corriere dello Sport: “In pressing sullo scudetto. Roma-Napoli da record”"> La capitale diventa il centro del campionato. È il messaggio ribadito da Fabio Mandarini e Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, che descrivono Roma-Napoli come molto più di uno scontro diretto per il primo posto: una resa dei conti tra ambizioni, identità e potere calcistico. Gasperini e Conte hanno già ridisegnato le gerarchie: Roma inseguono Milano e Torino, in un duello che cambia forma giornata dopo giornata. Come evidenziano Fabio Mandarini e Giorgio Marota del Corriere dello Sport, la Roma arriva alla sfida con il peso dei grandi match persi contro Inter e Milan, mentre il Napoli, che contro le milanesi ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, sente la pressione di una classifica strettissima. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport : “In pressing sullo scudetto. Roma-Napoli da record”

