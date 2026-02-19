Cornelia preso a pugni in strada per un debito

A Cornelia, un uomo è stato colpito con un pugno davanti alla fermata della metro A per una disputa legata a un debito. La rissa è scoppiata in strada, attirando l’attenzione di una pattuglia della polizia di Stato presente sul posto. Gli agenti hanno intervenuto immediatamente e hanno fermato il 32enne che stava picchiando il suo connazionale, un bangalese. La vittima ha riportato lievi ferite e si trova sotto assistenza. La polizia sta indagando sulle cause esatte dell’aggressione.

Violenta aggressione nei pressi della fermata della metro A Cornelia. Una pattuglia della polizia di Stato, che stava presidiando l'area, ha bloccato un pestaggio di un bangalese, picchiato da un suo connazionale di 32 anni. Stando a quanto accertato dagli agenti di polizia, il 32enne avrebbe aggredito la vittima dopo che questa si era rifiutata di consegnargli il denaro richiesto, relativo a un presunto debito. L'aggressione, culminata con pugni alla testa e al volto, è stata però rapidamente interrotta. Per il giovane sono scattate le manette con l'accusa di tentata rapina aggravata.